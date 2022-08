Per Ilary Blasi questa estate ha il sapore dolceamaro di una rivoluzione. La separazione da Francesco Totti è sicuramente un duro colpo e come ogni grande sconvolgimento della vita comporta anche dei cambiamenti. Uno di questi, come le donne ben sanno, riguarda il look. Il settimanale DiPiù Tv infatti scrive: “Quando Ilary è tornata dalla Tanzania ha pensato di tagliarsi i capelli – hanno confidato alcuni suoi amici -. Appena sono cominciate a uscire le foto di Noemi ha deciso di cambiare look”. Al momento, però, va detto che la conduttrice de L’isola dei famosi è sempre la stessa. Che sia in cerca del taglio giusto? Ma il cambiamento più significativo riguarderebbe il desiderio di Ilary di tornare sui libri: “Ilary si era iscritta a Scienze della Comunicazione prima del matrimonio e gli amici sostengono che ora voglia riprendere gli studi e dedicarsi finalmente a se stessa“. Forse i giorni di vacanza sulle Dolomiti, immersa nella natura e con l’aria buona di montagna, sono serviti alla showgirl per dare nuovo ossigeno alla sua mente e farle prendere la decisione di focalizzarsi su di sé.