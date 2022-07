Social e pagine di cronaca rosa in fermento dopo l’annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi (sposati dal 2005). Ci sono questioni più grandi? Certamente. Ma è gossip. E se di pettegolezzi si parla, ecco che sorge un’altra domanda: chi sono (se ci sono) le nuove fiamme dell’ex capitano della Roma e della conduttrice Mediaset? Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, i problemi tra i due sarebbero partiti quando lui ha letto alcuni messaggi definiti “compromettenti” sul telefono della moglie. Non solo. Chi Magazine aggiunge che la 41enne romana avrebbe letteralmente perso la testa per un “aitante giovane”, ma la sua identità resta ignota, al momento. Diverso il discorso per Francesco Totti, al quale già dal mese di febbraio scorso era stato avvicinato da parte di Dagospia il nome di Noemi Bocchi.

Ma chi è la nuova (presunta?) fiamma del Pupone? Si tratterebbe di una 34enne romana, separata, con due figli, tifosa della Roma ma soprattutto appassionata di paddle (proprio come l’ex numero 10). Capelli lunghi e biondi, in molti sui social hanno notato una somiglianza con Ilary Blasi: “Praticamente la brutta copia di Ilary”, “Sembra molto somigliante a Ilary”, “La sorella minore della Blasi?”, hanno scritto alcuni utenti sotto ai numerosi articoli che stanno uscendo in queste ore. Laureata in economia aziendale e bancaria, Noemi Bocchi non sarebbe nuova nel mondo dello sport. Il suo ex marito, infatti, è un imprenditore e team manager del Tivoli calcio, Mario Caucci.

Intercettato dal Corriere, lo scorso 23 febbraio, Caucci aveva detto: “Non posso parlare, sono cose importanti. Non posso rilasciare alcuna notizia, devo parlare con i miei legali. Ci sono cose molto gravi. Penso che Francesco Totti abbia fatto bene a chiedere rispetto per i minori, tutto questo è grottesco”. A distanza di mesi, hanno un peso differente. Il legame tra la sua ex moglie e Totti sembra certo. O almeno questo è quello che scrive sempre Chi Magazine che, in un post pubblicato ieri 11 luglio, ha raccontato i dettagli del loro rapporto. “Due giorni prima dell’annuncio della separazione – scrive Signorini -, Totti è stato a casa di Noemi dalle 20:30 alle 2:30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. [..] Totti e Noemi sono stati avvistati più volte al ristorante Isola del pescatore a Santa Severa. Poi allo stadio. E ancora a Monte Carlo e a Tirana insieme“. È dunque lei la donna che sta facendo battere il cuore dell’ex numero 10 giallorosso? Al momento non è arrivata alcuna smentita né conferma da parte dei diretti interessati.