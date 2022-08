Ilary Blasi ha deciso di “tradire” la sua amata Sabaudia per il fresco delle Dolomiti. La conduttrice televisiva sta cercando di mettere a freno questo ciclone mediatico che si è abbattuto sulla sua famiglia dopol’annuncio condiviso a mezzo stampa circa la separazione tra lei e l’ex marito Francesco Totti. È anche vero che gli scatti pubblicati sui social non aiutano di certo. Blasi infatti si mostra davanti al lago di Braises, suggestivo lago alpino situato nei pressi di Bolzano. Una vacanza tutta al femminile: pare infatti che a far compagnia a Ilary ci siano solamente le sorelle Silvia e Melory. I figli sarebbero in compagnia di papà Francesco che, secondo ThePipolGossjp, in questi giorni starebbe approfittando dell’assenza dell’ex moglie per recuperare tutte le sue cose e traslocare definitivamente.

La fuga di Ilary Blasi sui monti – Racconta il portale: “Ilary Blasi, per la prima volta, tradisce la sua amata Sabaudia e per star lontano da paparazzi sotto casa e sopra i tetti, ma soprattutto per non incrociare il suo ex Francesco Totti, ha scelto la montagna per allontanarsi dal suo buen retiro in un estate che non immaginava così ‘calda’. La Blasi ha scelto le Dolomiti e il silenzio delle montagne senza rinunciare a scatti sexy dedicati ai suoi fan perché, ricordiamolo, Ilary è single e il suo cuore batte solo per la sua famiglia. Alcune lettrici ci segnalano che la Blasi, senza figli perché sono con il padre, parlava del suo ex marito dicendo che i due non si erano incrociati e lui ha iniziato a portar via le sue cose da casa. Il presente/futuro di Totti è sotto lo stesso tetto con Noemi”.

Fioccano le segnalazioni – Un’altra segnalazione nelle scorse ore è arrivata anche alla ben informata Deianira Marzano. Un utente infatti ha deciso di scriverle un messaggio in dm: “Ho visto Ilary sul lago di Braies. Parlava di Totti e diceva che era andata a prendersi tutte le cose a casa e che i figli ora sono con il padre”. La convivenza tra l’ex calciatore e l’attuale fidanzata Noemi Bocchi insomma sembra più vicina che mai. Secondo Il Messaggero la coppia Totti/Bocchi starebbe aspettando l’atteso divorzio per poter uscire allo scoperto. Noemi infatti avrebbe rinunciato alle tradizionali vacanze in Sardegna per poter restare accanto a Francesco. In che modo? Prendendo in affitto un appartamento in un residence lì vicino. Come reagirà a questa notizia Ilary una volta tornata? Una cosa è certa: Blasi avrebbe già fatto le valigie dalla casa di Sabaudia ma non da quella dell’Eur, che dovrebbe restare a lei per viverci con i suoi figli. E la storia continua…