Due anni di pausa, ma ora Ilaria D’Amico è pronta a tornare in tv. Lo fa con un programma tutto suo su Rai2 intitolato Che c’è di nuovo e destinato al prime time. Si spazierà dalla politica all’attualità, come già aveva fatto con Exit. “Fermarsi dopo 24 anni ininterrotti fa effetto” spiega in un’intervista rilasciata a F. “Farò un programma di politica ma vogliamo raccontare anche fatti della settimana attraverso vari linguaggi: monologhi, interviste e talk”. A supportarla in questa nuova avventura c’è lui, Gigi Buffon. Alla tentazione di chiamarlo marito confessa: “Lui mi chiama sempre moglie, anche io adesso lo chiamo così. Non ho mai sentito il matrimonio come un passo necessario. Se succederà sarò per regalarci una festa romantica”. Chi invece ha deciso di fare questo grande passo è Alena Seredova, ex di Buffon, che nelle scorse ore ha fatto sapere sui social di aver accettato la proposta di matrimonio del compagno Alessandro Nasi.