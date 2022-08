Non passa giorno senza che la saga della separazione tra Totti e la Blasi si arricchisca di nuovi gustosi dettagli. I protagonisti avevano chiesto di evitare speculazioni e di rispettare la riservatezza della famiglia, ma spuntano ovunque dichiarazioni di amici (o presunti tali) e ricostruzioni sugli ultimi mesi del matrimonio tra l’ex calciatore e la conduttrice dell’Isola dei Famosi. Dopo lo scoop di ieri del Corriere della sera, ad ora ancora non smentito, che riporta le indiscrezioni sulla presunta gravidanza di Noemi Bocchi, il settimanale Chi fa il punto sulle vacanze e sul “doppio gioco” di Emanuele, storico amico della Blasi che non le avrebbe raccontato tutta la verità sulla Bocchi. A proposito della quale parla a sorpresa anche l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Tommaso Eletti.

ILARY BLASI E IL “TRADIMENTO” DEL SUO CARO AMICO EMANUELE – Mentre Ilary Blasi sta trascorrendo le vacanze con alcuni amici sulle Dolomiti, Francesco Totti è a Sabaudia con i figli e il settimanale Chi conferma le voci su Noemi Bocchi, che ha preso casa a San Felice Circeo, a sedici minuti di macchina dal Pupone. E proprio a San Felice Circeo la Bocchi, braccata dai paparazzi, è stata pizzicata con un volto noto nella cerchia degli amici dell’ex coppia, Emanuele, fino a poco tempo fa uno dei migliori amici della Blasi (si conoscono da quando avevano 15 anni). Tutto è cambiato lo scorso febbraio, quando uscirono le foto del Capitano allo stadio, con Noemi seduta a poche file di distanza: «Ilary chiese a Emanuele cosa ci fosse di vero, visto che l’amico era seduto accanto alla Bocchi. Ma la rassicurò: erano lì perché lui frequentava un’amica di Noemi, che l’accompagnava. Così, quando abbiamo confermato che, invece, era Totti a frequentare Noemi, Ilary ha capito di essere stata ingannata anche dall’amico», rivela Chi. «In questi giorni la conduttrice sta riavvolgendo il nastro della sua storia con Totti e, forse, anche per le delusioni subite, sta rileggendo alcuni episodi del passato in una chiave nuova. Tutti quelli che dicevano che suo marito aveva altre storie, mentivano? E persino lo scoop bollato come falso e di cattivo gusto, quello di un flirt fra Totti e Flavia Vento mentre Ilary era incinta e stava per sposarsi, era davvero un’invenzione di Fabrizio Corona per vendere un’intervista?».

TOTTI E LE ALTRE TENTATRICI – C’è poi un altro passaggio sibillino nell’articolo di Chi, che riguarda Francesco Totti. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini prima scrive che per la Blasi è il momento di trarre un bilancio «anche perché Totti, fino all’ultimo momento, fino a pochi giorni prima del comunicato di separazione, faceva finta di niente, condivideva la casa e la vita con la Blasi e si comportava come un marito perfetto». Poi, aggiunge un altro dettaglio che pesa come un macigno, chiedendosi se Noemi Bocchi possa dormire sogni tranquilli visto che «chi ha potuto sbirciare i social di Totti riferisce che gli scambi di messaggi fra lui e le altre tentatrici non si sono mai interrotti». Un particolare non da poco, considerando ciò che rivelò sempre Chi qualche settimana fa, ovvero che ad un certo punto l’ex capitano della Roma avrebbe tolto la gestione dei social a Melory Blasi, la sorella di Ilary, cominciando ad occuparsene personalmente.

NOEMI BOCCHI VISTA DA UN EX CONCORRENTE DEL GF VIP – Nella soap entra poi inaspettatamente anche un altro personaggio, Tommaso Eletti, protagonista di Temptation Island e del Grande Fratello Vip, che in un’intervista a Di Più Tv svela non solo di conoscere molto bene la donna più chiacchierata dell’estate ma anche di essersene stato innamorato. «Avevo perso la testa per Noemi, ci ho provato con lei ma non mi ha mai dato corda. “Il mio matrimonio è finito, ora la mia priorità sono i figli”, mi diceva», spiega Eletti, che ha preso dalla Bocchi un bel due di picche. Poi aggiunge qualche particolare in più sulla donna, che descrive come «molto colta e studiosa, credo voglia fare qualche master». Quanto alla storia con Totti dice di non saperne nulla e dice: «Noemi non è una mangiauomini, non mi sembra proprio. Per come la conosco avrà ponderato molto la sua scelta di stare con Totti».