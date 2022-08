Ai microfoni di Radio Radio Matteo Salvini ha rilanciato la flat tax al 15% puntando il dito contro i detrattori: “In italiano è ‘tassa uguale per tutti’ A sinistra qualcuno o è distratto o non capisce. Ci sono già 2 milioni di lavoratori che hanno questo sistema fiscale, chi ha la partita Iva può scegliere la flat tax al 15%. Noi non stiamo promettendo una cosa inesistente, bensì qualcosa che già funziona e che vorremmo ampliare alzando il tetto per le partite Iva e cominciando ad applicarla anche a lavoratori dipendenti e pensionati a basso reddito”. “Quando il sindaco di Milano o Letta scherzano sulla flat tax ignorano – ha spiegato – L’unico modo per combattere l’evasione fiscale è rendere conveniente e possibile pagare le tasse” per fare in modo che “alla gente non convenga più evadere. Se poi qualcuno continua lo metti in galera”.