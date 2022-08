Con la complicità che solo una coppia collaudata da 23 anni di matrimonio e quattro figli, David e Victoria Beckham si punzecchiano a vicenda sui social. Ed è proprio ciò che succede anche in questo video pubblicato nei giorni scorsi dall’ex calciatore sul suo profilo Instagram: nel filmato, si vede Beckham inquadrarsi frontalmente, con gli occhiali da sole e un sorrisetto malizioso. Fissa l’obiettivo senza dire nulla, finché ad un certo punto alle sue spalle compare la moglie Victoria che cammina facendo gli affondi, con tanto di elastico fit alle cosce, per potenziare l’allenamento mirato per i glutei.

“Non posso prendere il mio caffè in pace senza che Victoria affondi”, commenta ironico David facendo una smorfia al passaggio della compagna alle sue spalle. E, neanche a dirlo, lei non gliele manda a dire e nei commenti al post replica pungente: “In questa vacanza ho perso il mio compagno di allenamenti”, come a sottolineare che il marito preferisca stare in relax piuttosto che seguire la routine fitness. I due stanno infatti trascorrendo una lunga vacanza sul loro mega yacht, girando per il mediterraneo tra Portofino e Venezia: neanche il caldo e i comfort della barca hanno però indotto Victoria nella tentazione di non allenarsi. D’altra parte, non è un segreto la sua attenzione maniacale per il fisico e la dieta.