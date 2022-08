Malgrado Ilary Blasi e Francesco Totti continuino a stare in silenzio, non accenna a placarsi il chiacchiericcio intorno alla loro separazione. Questa volta argomento del dibattere è capire quando la showgirl deciderà di raccontare la propria verità in tv. A quanto pare però bisognerà aspettare a lungo, perché The Pipol Gossip lancia l’indiscrezione secondo cui Ilary non andrà dall’amica Silvia Toffanin a Verissimo per “confessarsi”, come invece aveva fatto nei mesi scorsi per smentire le voci di una (allora solo presunta) crisi con Totti. Non solo: la bionda conduttrice avrebbe intenzione di replicare all’assordante rumore di queste settimane con una prolungata assenza dalla tv. Pare infatti che abbia intenzione di stare alla larga dal piccolo schermo per un anno, presumibilmente fino all’inizio della nuova edizione de L’isola dei famosi. Va detto, però, che anche negli ultimi anni, eccezion fatta per Star in the Star nel 2021, Ilary ha dosato la propria presenza in tv concentrandosi spesso su un solo programma a stagione.

