“Ogni giorno la vita che passa è una linea che scorre, un disegno a metà..ma ho un motore che deve cantare e qui più si sale più forte si va..”. Si autocita Attilio Fontana per comunicare ai follower un “pit stop” per motivi di salute. Prendendo a prestito versi del suo brano Tangolento, infatti, l’ex membro dei Ragazzi Italiani fa sapere di essere in ospedale, con tanto di cuffietta, camice da intervento e quelle che sembrano essere lacrime sul suo viso. “Casella imprevisti, ci rivediamo al Via” scrive, senza dare – per ora – dettagli in più sul motivo che lo ha portato sul letto d’ospedale. Intanto i follower lo inondano d’affetto e gli infondono coraggio.

Dopo l’esperienza con la boy band degli anni ’90, Attilio Fontana ha affiancato all’attività musicale quella di attore, recitando in alcuni film diretti da giovani registi e in varie fiction televisive sia Rai che Mediaset. Nell’autunno 2013 ha partecipato alla terza edizione di Tale e quale show, vincendo.