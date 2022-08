Se ‘The Ferragnez’, in onda su Amazon Prime Video, aveva riscosso un grande successo di pubblico, altrettanta approvazione sta ottenendo il racconto a puntate che Chiara Ferragni pubblica saltuariamente su Tik Tok. L’argomento? L’origine della storia d’amore della coppia più famosa del web. Da giorni, attraverso brevi video, l’imprenditrice digitale sta dilettando i fan con aneddoti e dettagli poco conosciuti della sua relazione con Fedez.

Una vera e propria mini serie tv, che i cinque milioni di followers dell’influencer adorano, e che Chiara ha suddiviso in diverse parti, diventate virali. Tra i commenti sotto i video, spicca quello di un utente curioso: “Vorrei sentire anche il punto di vista di Fedez”. Detto fatto. La Ferragni è subito corsa ai ripari. Questa volta, protagonista della terza parte della mini-serie social, immediatamente virale anch’essa, è stato proprio il marito, apparso poco voglioso di raccontare, un po’ per volta, la relazione con la moglie: “Evviva! Non sono stato costretto a fare questo video”, ha affermato, appena inquadrato, con piglio ironico.

“A settembre io sono tornata da Los Angeles – ha esordito l’imprenditrice – e Fedez mi ha scritto chiedendomi di andare a cena. Continuavo a pensare che fosse un ragazzo in gamba e determinato; quindi, ho accettato”. Mentre Chiara racconta, Fedez annuisce passivo. Poi viene rimproverato dalla moglie: “Devi dire qualcosa ogni tanto”. Pronta la replica rassegnata del rapper, che rende il video un divertente siparietto: “Si si, è tutto vero. È andata così”. La Ferragni, allora, continua: “A quei tempi non avevo una dimora fissa a Milano, così per evitare paparazzi ho dato appuntamento a Fede nell’hotel in cui vivevo. È stata una bellissima serata, poi sono ripartita per New York. Nel frattempo, erano uscite delle foto in cui io e Fede eravamo stati paparazzati e per questo motivo continuavamo a sentirci, scherzandoci su insieme”. A quel punto, Fedez decide di intervenire: “In realtà io e Chiara aspettavamo solo il gran salto”, afferma alludendo alla loro prima volta. Un romantico appuntamento che ha dovuto aspettare: in quel periodo, infatti, il rapper, impegnato in una missione con l’Unicef, aveva contratto la malattia infettiva ‘bocca, mani e piedi’ e non poteva avere contatti con nessuno.

L’influencer è stata, in seguito, costretta a interrompere più volte il video. Il discorso del marito, infatti, rischiava di essere censurato da Tik Tok per l’utilizzo di termini poco appropriati.