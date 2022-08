È passato quasi un anno dal travolgente gossip che aveva coinvolto Wanda Nara e Icardi. La coppia ha vissuto un periodo complicato e rischiato di compromettere seriamente la relazione. Il motivo? Il presunto tradimento del calciatore con Eugenia ‘La China’ Suarez e la notte brava, in hotel a Parigi, che ha inasprito la crisi tra i due. Il caso è stato complicato da gestire: Wanda Nara ha scoperto l’infedeltà dal cellulare del marito e l’immagine mediatica di entrambi ne ha risentito, coinvolgendo indirettamente anche la squadra del Paris Saint Germain, nella quale Icardi militava. Il calciatore, così, ha chiesto al club di non giocare, trascurando lo sport per ricucire il rapporto con la moglie. Il tempo ha sanato la relazione, ma per Icardi, adesso, trovare un club disposto a pagare il suo stipendio sembra molto difficile. Tra una vacanza e l’altra, allora, Wanda Nara, moglie, ma anche agente del calciatore, sta cercando una nuova sistemazione per il marito, che le recenti voci di mercato associano al Monza, neo-promosso in Serie A.

A distanza di mesi dall’accaduto, Mauricio Pochettino, ex allenatore del Psg, ha rotto il silenzio. Intervistato da Infobae, il coach, che ha vissuto la vicenda dall’interno, ha rivelato i retroscena della crisi: “In ogni squadra le cose succedono ed è molto più visibile perché succede in un club come il Psg, dove i riflettori del mondo sono lì e tutto era molto più grande di prima. Penso che abbiamo avuto la possibilità tutti insieme di gestire questa faccenda in modo calmo e moderato – ha raccontato –. È successo di tutto, abbiamo sbattuto i pugni sul tavolo quando dovevamo, ma internamente. Sappiamo che ci sono interessi individuali o di immagine che a volte portano a dire molte cose che non sono vere, e non possiamo nemmeno contrastarlo. Ma sappiamo molto bene cosa è successo e ce ne andiamo tranquilli sapendo che abbiamo fatto del nostro meglio”, ha concluso.