Probabilmente pensava di fare qualcosa di divertente. Una goliardata, insomma. Ma non tutti la pensano così. Nelle scorse ore Katy Perry, ospite in un locale di Las Vegas, è stata ripresa dai presenti mentre lanciava fette di pizza sulla folla. Da dietro la console del dj la cantante ha preso diverse fette di pizza e le ha letteralmente lanciate ai fan, che si sono pure dati da fare per prenderle al volo.

Il gesto di Katy Perry è stato apprezzato da qualcuno, ma sui social molti commenti vanno in direzione contraria. Com’è facile immaginare si contesta alla cantante il fatto di aver sprecato in questo modo del cibo, in un periodo storico, tra l’altro, non esattamente tra i più felici e prosperi che l’umanità abbia conosciuto. “È alla frutta” scrive qualcuno, “Davvero vergognoso” commenta un altro, “Le persone muoiono di fame”. Las Vegas è la città del peccato, ma questa volta la Perry sembra averla fatta davvero grossa.