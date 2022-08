Chitarrista d’eccezione per Patti Smith. Durante l’ultimo concerto dell’artista, quello di lunedì 1 agosto al Castello Sforzesco di Milano, è salito a sorpresa sul palco Gigi Datome, il capitano della Nazionale azzurra di basket nonché ala dell’Olimpia Milano. Così, il cestista si è improvvisato musicista e ha suonato la chitarra acustica assieme alla band sulle note di “People have the power”, una delle canzoni più iconiche del repertorio della rocker 75enne. Neanche a dirlo, il pubblico è andato in delirio per “questo ragazzo che ho trovato dietro il palco, “Sgisgi” Datome”, come lo ha presentato Patti Smith.

“Ero già grato di essere lì e di essere stato invitato alla cena, dove ho potuto chiacchierare con Patti e dove grazie anche al figlio e a tutti gli altri mi sono sentito uno di loro. Ho avuto poi la possibilità di seguire dal backstage un concerto a dir poco meraviglioso: la band è straordinaria e lei ha un’energia strepitosa”, ha raccontato il campione di basket al Corriere della Sera. “Le ho chiesto se fosse proprio sicura e se non temesse di compromettere in quel modo una carriera unica. Lei mi ha risposto che “People have the power” è un brano per tutti e che si presta benissimo ad essere condiviso. Lei in quel momento lo voleva fare con me”, ha concluso Datome.