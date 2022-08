Tananai è tra le rivelazioni (se non proprio “la” rivelazione) musicali del 2022. Malgrado l’ultimo posto a Sanremo con Sesso occasionale, o forse proprio grazie a questo risultato, l’artista si è rapidamente imposto nelle classifiche radiofoniche e di streaming con i propri brani, inclusi Baby Goddaamn e la più recente La dolce vita, hit estiva cantata con Fedez e Mara Sattei. Il suo viso ormai è ovunque, eppure c’è qualcuno che ancora non lo riconosce quando lo incrocia. Anzi, lo scambia per un altro artista.

È quel che è successo di recente, quando alcuni fan, convinti di trovarsi di fronte a Rkomi, si sono presentati da Tananai con una cartolina promozionale dell’artista di Taxi Driver. Il divertente scambio di persona è stato documentato su TikTok e, come si può vedere, Tananai non si è scomposto e ha chiesto: “Ti faccio una firma?”, e ha quindi firmato la cartolina a nome del collega, con tanto di cuoricino finale.