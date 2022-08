“Un altro colpo al cuore”. Sylvester Stallone su tutte le furie. Non accenna a placarsi la rabbia dell’attore star di Hollywood nei confronti di Irwin Winkler, il produttore della saga cinematografica di Rocky. Tutto è iniziato due settimane fa, quando Stallone si è scagliato per la prima volta contro Winkler definendo in un post sui social “il produttore di Rocky e Creed notevolmente privo di talento e parassita”. Quindi, il 17 luglio aveva rincarato la dose, spiegando i motivi del suo rancore: “Vorrei davvero riavere almeno un po’ di ciò che rimane dei miei diritti, prima che tu li ceda ai tuoi figli. Credo che sarebbe un gesto equo”. Entrambi i post erano stati poi cancellati dall’attore ma oggi, dopo la notizia dell’arrivo del nuovo film Drago, spin-off sul personaggio del pugile sovietico di Rocky IV, è tornato all’attacco.

“Ho appena scoperto questo… – ha scritto Sylvester Stallone su Instagram -. Ancora una volta, questo patetico produttore 94enne e i suoi stupidamente inutili figli avvoltoi, Charles e David, si prendono ciò che rimane dalle ossa di un altro splendido personaggio che ho creato senza nemmeno dirmi nulla… Mi scuso con i fan, non ho mai voluto che i personaggi di Rocky venissero sfruttati da questi parassiti… In ogni caso, non nutro altro che rispetto per il mio grande amico Dolph Lundgren”. E ancora: “Nel corso della storia tanti artisti in ogni settore, registrazione, pittura, scrittura, sono stati distrutti da questi succhiasangue che hanno distrutto tante famiglie, riempiendo le loro tasche con il lavoro degli altri”, ha concluso.

