Trenta chilometri di costa da Goro (Ferrara) a Cattolica (Rimini) non balneabili. Valori anomali del mare in 28 acque di balneazione lungo tutta la riviera emiliano-romagnola, apparentemente senza motivo. Una sorpresa per la Riviera che nel corso degli anni ha sempre ottenuto diverse bandiere blu. È stato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad a comunicare la notizia spiegando che venerdì si terrà un incontro tecnico sul tema tra Regione, Arpae, Ausl Romagna e i Comuni costieri. Lo scopo è trovare una soluzione a questa “anomalia”.

Il divieto per il rischio di valori fuori norma è consueto nelle 24 ore successive alle piogge, perché vengono aperti gli sforatori a mare. Qui però, data la perdurante siccità, il fenomeno resta senza spiegazione. La situazione è “anomala” per Arpae. “Ho chiesto alla Regione Emilia-Romagna, all’Azienda Usl Romagna, ad Arpae, insieme ai comuni della costa riminese e altri della Romagna, di partecipare a un incontro tecnico, previsto per domani, per analizzare e trovare una soluzione all’anomalia dei campioni eseguiti da Arpae che ha fatto registrare – spiega il primo cittadino – il superamento dei limiti normativi di 28 acque di balneazione da Goro a Cervia, passando per Bellaria, Rimini, Riccione, Misano e Cattolica. Una contingenza senza alcune spiegazione tecnica, né logica, visto che, per esempio a Rimini, a causa della siccità, le paratie a mare non vengono aperte da quasi un mese e mezzo e la stessa Hera, che gestisce il ciclo integrato delle acque, ha formalmente comunicato di non aver riscontrato alcun guasto o difetto nella rete dell’acquedotto e fognaria. Lo stesso immagino per tutti gli altri comuni fuori parametro”.

“Stamane, alcuni esperti, anche alla luce di analoghi episodi che si sono verificati nelle ultime settimane, in altri mari d’Italia, hanno avanzato l’ipotesi dell’anomalo innalzamento della temperatura dell’acqua del mare, durante questa estate eccezionalmente calda, concausa di uno squilibrio organico, che porterebbe al superamento dei valori indicati dalla norma – ha continuato il primo cittadino riminese -. Se anche così fosse, e al di là di questa o quella regione, come sindaco di Rimini, città che ha investito, negli ultimi 8 anni, 250 milioni di euro per la realizzazione della rete fognaria separata e la trasformazione degli sforatori in canali di acque bianche, insieme a tutte le città della costa riminese e romagnola, sottolineo la delicatezza della vicenda e l’assoluta urgenza per l’immediata soluzione a essa da parte degli enti preposti. Spero e credo che già domani, nell’incontro convocato, si troverà una soluzione pratica a questo mistero, che rischia di danneggiare interi territori, intere economie per ragioni non individuabili, almeno a oggi, nella razionalità”.

Serve trovare “soluzione pratica a questo ‘mistero’ – esorta Sadegholvaad – che rischia di danneggiare interi territori, intere economie per ragioni non individuabili, almeno ad oggi, nella razionalità“. Oltre i limiti i batteri fecali Escherichia coli e in pochi casi anche gli Enterococchi.

Ecco nel dettaglio il superamento dei limiti normativi per le seguenti acque di balneazione:

Spiaggina – Punto A Comune di Goro

Cervia Pinarella Comune di Cervia

Bellaria – Foce Vena 2 Comune di Bellaria Igea Marina

Bellaria – Foce Uso 100m S Comune di Bellaria Igea Marina

Bellaria – Rio Pircio Comune di Bellaria Igea Marina

Bellaria – Pedrera Grande N Comune di Bellaria Igea Marina

Torre Pedrera – Pedrera Grande Sud Comune di Rimini

Torre Pedrera – Cavallaccio Comune di Rimini

Viserbella – La Turchia Comune di Rimini

Viserba – La Sortie Comune di Rimini

Viserba – Spina-Sacramora Comune di Rimini

Rivabella – Turchetta Comune di Rimini

Rimini – Foce Marecchia 50m N Comune di Rimini

Rimini – Foce Marecchia 50m S Comune di Rimini

Rimini – Ausa Comune di Rimini

Bellariva – Colonnella 1 Comune di Rimini

Bellariva – Colonnella 2 Comune di Rimini

Marebello – Istituto Marco Polo Comune di Rimini

Miramare – Roncasso Comune di Rimini

Miramare – Rio Asse N Comune di Rimini

Riccione – Foce Marano 50m N Comune di

Riccione – Fogliano Marina Comune di Riccione

Riccione – Porto Canale 100m N Comune di Riccione

Riccione – Porto Canale 100m S Comune di Riccione

Riccione – Colonia Burgo Comune di Riccione

Misano Adriatico – Rio Alberello Comune di Misano Adriatico

Misano Adriatico – Rio Agina Comune di Misano Adriatico

Spiaggina – Torrente Ventena 50m N Comune di Cattolica