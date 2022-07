La forte precipitazione che si abbattuta sul territorio lombardo nella serata di ieri, 26 luglio, ha provocato la chiusura di alcune linee ferroviarie. Il temporale che si è verificato a Milano poco dopo le 22 del 26 luglio, ha causato la caduta di due grossi alberi e la conseguente interruzione della ferrovia tra Mortara e Milano. A comunicarlo sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano che hanno lavorato tutta la notte per rimuovere gli alberi caduti sui binari. L’intervento più importante si è verificato ad Abbiategrasso (Milano).

A quanto riportato, al momento la linea ferroviaria è ancora sospesa. Anche Trenord ha confermato sul suo sito che “per la presenza di piante cadute, la circolazione tra le stazioni di Vigevano e Albairate è sospesa”. Ma non è stato l’unico intervento da parte dei vigili del fuoco: sono stati circa 120 i disagi che li hanno visti impegnati a causa dei temporali nel capoluogo lombardo e in tutta la Città Metropolitana, tra allagamenti, alberi caduti, tetti e strutture pericolanti. Gli interventi più rilevanti sono avvenuti a Parabiago e Legnano.

Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto nella tarda serata anche nella zona del Pavese. Una pioggia battente, accompagnata in alcuni casi da grandine e da raffiche di vento, ha interessato Pavia e tutta la provincia. Per tutta la notte i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per alberi caduti e numerosi casi di allagamenti, soprattutto di cantine e abitazioni al piano terra. Qui si temono danni anche per l’agricoltura, che sino a ieri sera era in gravi difficoltà a causa della prolungata siccità. In particolare, la Rete ferroviaria italiana ha comunicato che: “Dalle ore 6.40 del 27 luglio sulla linea Pavia-Codogno, il traffico ferroviario è sospeso fra Pavia e Belgioioso per la presenza di alberi sui binari. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi”. Tra le zone interessate anche quella del Varesotto dove si sono registrati alberi caduti e sottopassi allagati. Numerose le richieste di intervento ai vigili del fuoco del comando provinciale di Varese, a causa del maltempo. Le zone maggiormente colpite sono state Saronno, quella intorno a Malpensa e a Luino.