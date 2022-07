Un incontro fortuito in Autogrill. Non è il titolo di una commedia. È accaduto a Marracash e Fabri Fibra che, reduci dai rispettivi concerti, si sono trovati per caso a sostare nello stesso luogo. Ripresi, in una diretta Instagram notturna, dal telefono della manager Paola Zukar, hanno dato vita a un simpatico siparietto. A raccontare le gaffe del proprio tour è Marracash che, sorridendo, ricorda: “La cosa più grave è sbagliare i nomi delle città, ma quando fai tante date ogni tanto può succedere. Siate clementi! I genovesi si sono inca**ati di brutto quando ho detto ‘Su le mani Brescia!’, scusatemi tutti!”. Anche il rapper di ‘Propaganda’ ha qualcosa da raccontare: “Stasera suonavo a Romano D’Ezzelino, però mi hanno detto: ‘No, di’ Bassano’. E io a un certo punto ho detto ‘Grazie… Graziano! Su le mani Graziano!’”. Tra ‘scivoloni’ e storie inedite, i due hanno trovato anche il tempo per invitare i fan a posare i cellulari e godersi i live: “Venite alle date, ai concerti e non filmate perché non va più di moda! Ora va di moda urlare, vivete il momento!” Una confessione tira l’altra. E alla diretta dei due rapper ha poi risposto anche Elisa, reduce da una data a Molfetta, ammettendo di aver ringraziato dal palco la città sbagliata.

Fabri Fibra e l’idea di un album con Marracash

E se i due rapper collaborassero per un joint album? In un’intervista al programma “Say Waaad?!” di Radio Deejay, Fabri Fibra non ha nascosto la possibilità che accada: “Sentirmi associato a Marra mi onora. Chi lo sa, c’è da dire anche che i joint album sono belli quando li annunci che sono già finiti, proprio come è successo con Clementino. Speriamo che capiti”. A rincarare la dose e scatenare l’immaginazione dei fan ci ha pensato anche Guè che, dopo il joint album con Marracash nel 2016, ha commentato – sempre a Radio Deejay – l’idea di lanciare un progetto a tre con Fabri Fibra: “Un album tra me, Marra e Fibra? Son successe delle cose… ma se ne parlo mi uccidono!”

Video Instagram