Ultimi preparativi per il concerto benefico LuisaViaRoma per Unicef a Capri. Il sipario si alzerà il 30 luglio e Jennifer Lopez, che si esibirà in un concerto esclusivo ne “La Certosa di San Giacomo”, sarà la madrina dell’evento. L’imminente arrivo dell’icona latin pop, reduce dal viaggio di nozze a Parigi con Ben Affleck, sta provocando un aumento stellare dei prezzi delle camere sull’isola, con picchi fino a 18mila euro. Cifre da capogiro, causate dalla trepida attesa e dal desiderio di vivere, anche solo per un giorno, nello stesso luogo della celebre coppia. Stando a Il Mattino, l’organizzazione per tempo delle strutture alberghiere ha fatto lievitare il costo degli alloggi. Si parte da 700 a notte, ma il primato spetta “a un B&B di Anacapri, che chiede, per ogni notte del weekend di fine luglio, addirittura 18mila euro, sia pure in cambio di una junior suite con piscina privata, letto extra-large e colazione inclusa”. Un addetto ai lavori ha spiegato il motivo dell’aumento esponenziale dei prezzi: “Il fenomeno è dovuto alla massa di richieste che arriva sull’isola quando ci sono eventi particolari, come quelli che vengono organizzati dai grandi brand o matrimoni extralusso o di personaggi dello star system. Tante agenzie e tour operator, pur di avere la certezza di trovare posto in quelle date, garantiscono mesi prima il pagamento dei lussuosi alloggi o B&B o case vacanza prenotati in largo anticipo”. Jennifer Lopez non ha mai nascosto il suo amore per Capri e l’ha spesso scelta come tappa dei suoi piccoli tour italiani in estate. L’anno scorso, invece, è stata l’incantevole cornice del ritrovato amore con Ben Affleck e ha fatto gonfiare le quotazioni di alcune mete, da allora rimaste appannaggio dei più facoltosi.

Durante il gala di beneficienza, LuisaViaRoma presenterà, in collaborazione con Unicef, un progetto per sottolineare la triste realtà dei rifugiati siriani in Giordania. Il successivo live streaming, ugualmente atteso e importante, sarà in collegamento con Unicef in Ucraina, per ribadire che “Le nuove guerre non annullano i bisogni di coloro che sono fuggiti dalle guerre passate e non hanno ancora trovato la strada verso casa”. Tra gli ospiti della serata, nomi di spicco come Spike Lee, Vanessa Hudgens, Alessandra Ambrosio, Jamie Fox, Jeremy Irons e molti altri saranno presenti sabato sera sul red carpet della Certosa di San Giacomo.