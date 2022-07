“In tanti mi state scrivendo per dirmi che è il momento di buttarmi nella mischia… Io non sono disposto a tutto pur di ritornare in Parlamento”. È un passaggio del lungo video che l’ex deputato M5S Alessandro Di Battista ha condiviso sui social per intervenire nel dibattito politico dopo la caduta del governo Draghi. Di Battista tocca anche il tema di un suo possibile ritorno nelle vesti di parlamentare. “Nei prossimi giorni finirò il mio lavoro, tornerò in Italia e vedrò che succede“. Il “peccato originale” della politica “per me è la politica professionista: ovvero l’idea che la politica sia una professione che bisogna portare avanti fino all’età della pensione o addirittura successivamente. Io a questa cosa non ci credo, non ci ho mai creduto”, insiste Di Battista.