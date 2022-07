La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far discutere e – mettiamoci l’anima in pace – così sarà ancora per tante settimane. Il mese di luglio ha visto arrivare come un fulmine a ciel sereno i comunicati con cui i due hanno annunciato la fine del matrimonio, dopo mesi di illazioni e rumor rivelatisi poi fondati malgrado le prime smentite dei diretti interessati.

Da quel momento in poi è stata caccia al colpevole. Perché tra la showgirl e l’ex calciatore è finita? Ci sono stati tradimenti? La colpa è da riversare sulla nuova fiamma di Totti, Noemi Bocchi? O è la Blasi ad essersi invaghita di qualcun altro? Ambienti vicini alla conduttrice assicurano che Ilary non ha nessun uomo al suo fianco. Tra le tante voci di corridoio è stato tirato in ballo pure Alvin, collega e amico di Ilary, che con lei ha condiviso l’esperienza de L’Isola dei famosi, dando vita a siparietti e gag che hanno divertito il pubblico. C’è chi sostiene che Alvin abbia avuto un qualche ruolo nella vicenda che ha portato alla separazione tra i coniugi Totti. Lui fino a questo momento aveva preferito non rispondere, ma l’ultimo messaggio pubblicato su Instagram appare come una chiara risposta a tali pettegolezzi. “Viviamo un’epoca che è piuttosto complessa. Le facili speculazioni non sono cosa di cui mi nutro. Il rispetto, invece, nobilita l’uomo”.