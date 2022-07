“Tempo cinque anni e divento presidente del Consiglio e la mia psicologa ministro della salute”, parola di Fabrizio Corona. Una provocazione, forse una speranza. L’ex re dei paparazzi, da anni alle prese con numerosi problemi con la giustizia, non esclude di volersi candidare alle prossime elezioni politiche fissate il 25 settembre.

Nel mirino di Corona, che sottolinea di essere “uno che studia ed è molto preparato”, c’è il Movimento 5 Stelle: “Credo che sia stato la rovina di questo Paese, credo che l’Italia si meriti finalmente dopo tantissimi anni un presidente del Consiglio eletto dal popolo, che magari se anche sbaglia e non è un tecnico, è eletto dal popolo in una democrazia. Credo che Conte e Di Maio debbano tornare a fare quello che facevano prima, ovvero nulla e non rubare i soldi a noi italiani”, ha dichiarato a “Iceberg“, programma in onda su Telelombardia.

Corona ha anche parlato della sua esperienza nella comunità: “Questo percorso che sto seguendo in comunità a Limbiate (in provincia di Monza, ndr) sta andando bene, siamo quasi arrivati alla fine. In questo periodo vivo una fase molto serena della mia vita. Ormai le tempeste sono passate e il mio cervello è settato per non pensare più a tutto quello che era successo. Finalmente sono libero e adesso vado in vacanza. Non ci andavo da 5 anni, faccio un mese di vacanza e vado a Porto Cervo e poi a Noto. A settembre riapro l’ufficio e può essere che mi presento alle elezioni politiche”. Tra politica e vita privata, assicurando di voler convolare a nozze con la compagna Sara Barbieri.