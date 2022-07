I pettegolezzi sulla “Royal couple” d’Italia, o almeno di Roma, non accennano a placarsi. A poco più di una settimana dal vortice mediatico scatenato dal doppio comunicato stampa Totti-Blasi, che ha reso ufficiale la separazione, la questione è ancora assai rovente. Sul web e sui social non si parla d’altro e, sebbene i diretti interessati abbiano scelto il silenzio, il chiacchiericcio da bar aleggia sulla nuova fiamma del capitano e sul misterioso uomo che avrebbe conquistato il cuore di Ilary.

Intanto, la showgirl è volata in Tanzania, lontano dai riflettori, per una vacanza con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Una scelta consapevole, per sottrarsi all’opprimente morsa mediatica e proteggere i ragazzi. Negli ultimi giorni, Ilary ha quasi interamente documentato il viaggio su Instagram, pubblicando anche una foto che la immortala in spiaggia con i figli. Poco prima, si era fatto vivo sui social anche Totti che, dall’annuncio della rottura, aveva preferito starne lontano rifugiandosi nel padel e nell’affetto degli amici di sempre. Apriti cielo. Il post del capitano, uno spot per pubblicizzare un’automobile elettrica, ha scatenato un tripudio di commenti. Tra i numerosi ringraziamenti dei tifosi giallorossi per aver convinto Dybala a sposare il progetto della “Lupa”, anche un profluvio di messaggi che riguardano la rottura con l’ex moglie: “Francè ripensaci… una come lei non la ritrovi”; “Francè riprenditi la tua famiglia… vola da tua moglie”; “Vai a riprenderti tua moglie! Lei ti sta aspettando”.

Centinaia di commenti dai toni malinconici, frutto di un boccone amaro che la gente non è disposta a ingoiare e di una favola che sembra appositamente scritta per avere un lieto fine. E allora, il popolo sogna ancora ad occhi aperti: “Vai in Tanzania a riprenderti tua moglie”; “Vola in Tanzania che è meglio… di Ilary ne esiste una sola!”. E ancora, molteplici incoraggiamenti a pensare ai figli: “Corri dai tuoi figli perché in futuro te ne pentirai”.

Al rumore della gente, si è contrapposto il silenzio di Alvin, conduttore, amico e collega di agenzia della Blasi. I due, infatti, hanno condiviso gioie e dolori, a telecamere accese e spente e, secondo recenti indiscrezioni lanciate da Dagospia, l’uomo non sarebbe del tutto estraneo alla separazione: “Non solo a Roma ma anche a Milano tutti, ma proprio tutti, parlano della separazione tra Totti ed Ilary. Perché Alvin, amico e collega di agenzia della ex signora Totti, è stato attenzionato in queste ore dalla stampa meneghina? Come mai? Ah, non saperlo…”.

Solo rumors, ovviamente. Anche perché, nei giorni precedenti, la passione e il tifo sfrenato per la coppia si erano scontrati con la cocente realtà. “Se Francesco Totti e Ilary Blasi si lasciano, allora davvero vuol dire che l’amore non esiste”, scrivevano in molti. La convinzione quasi religiosa di un lieto fine è pronta a sfociare, ancora oggi, nella sceneggiatura di una pellicola da Oscar che, però, deve fare i conti con la vita vera.