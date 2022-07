“Siete pronti? Siete pronti?”. Mario Draghi, quasi al termine del suo discorso al Senato oggi, come Madonna all’inizio del mitico e indimenticato concerto a Torino nel 1987. Chi sul finire degli anni ’80 era un o una adolescente ricorda perfettamente le prima parole della pop star che ripeté per due volte la frase perché il primo applauso le era apparso timido.

Un po’ come ha fatto il presidente del consiglio per invitare i parlamentari a riflettere e ad applaudire più forte: “Siete pronti a ricostruire questo patto? Siete pronti? Siete pronti? Siamo qui in quest’Aula oggi, soni qui solo perché gli italiani lo hanno chiesto”. Anche in questo caso il primo applauso timido e forse il secondo anche di più. Sui social sono quindi comparsi post e citazioni. Una sorta di esorcismo in questi momenti di grande difficoltà. A chi ricorda che Madonna disse anche “Siete caldi?” facciamo presente che la cantante lo disse dopo e siamo certi che con queste temperature lo fossero tutti anche un Senato.