Alcune foto postata su Instagram come stories. È la risposta di Ilary Blasi a tutto quello che si è messo in moto dopo che, con due comunicati separati,

lei e Francesco Totti hanno annunciato la fine del loro matrimonio. La conduttrice è in Africa con i figli, lo dicono le immagini. Con lei c’è anche la sorella Silvia. La scelta di partire, probabilmente non improvvisata, per tenersi lontano dalla girandola di commenti, persino sul perché Blasi abbia smentito la notizia di febbraio durante un’intervista a Verissimo (era già tutto deciso, proprio in questi termini? Lei aveva creduto davvero alle foto ‘fatte uscire’? Forse. Forse aveva altre motivazioni).