“Indovinate chi è tornato a casa per prendere altri vestiti perché gli hanno rubato tutte le valigie? Io!”. Inizia così lo sfogo arrivato via social da parte di Aka7even. Il giovane cantante, conosciuto ai più per aver partecipato alla 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi e poi a Sanremo2022, è stato derubato. Lo ha raccontato lui stesso, ieri 19 luglio, attraverso alcune Instagram stories: “Grazie per aver spaccato la macchina e aver rubato tutto – ha detto il 21enne -. Ho un aereo tra poco, super giornata! Tralasciando questo, ricordatevi che il male che fate vi torna indietro. Questo vale per tutti”.

“Grazie per questa bella sorpresa… i vestiti si ricomprano, la dignità no“, ha concluso Luca Marzano – questo il suo vero nome – allegando uno scatto del finestrino in frantumi. Non è noto dove sia accaduto lo spiacevole episodio. Ad ogni modo il cantante di Loca (1.430.915 ascoltatori mensili su Spotify) è riuscito poi ad arrivare a destinazione. Lo testimoniano gli altri video pubblicati sui social, in cui canta insieme ai fan di Gallipoli, dov’era atteso per la tappa dell’Aka7even summer tour 2022.