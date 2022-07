“Le critiche per i 36 anni di differenza d’età? Ripetono i soliti cliché. Vorremmo decidere da soli della nostra vita”. Per la prima volta Reinhold Messner e la moglie Diane Schumacher rispondono alle polemiche sul loro matrimonio, celebrato poco più di un anno fa, nel maggio del 2021: l’iconico alpinista ha 77 anni ed è alle terze nozze, lei 42 ed è la seconda volta che si sposa, si sono conosciuti nel 2018 e da quel momento non si sono più lasciati. Vivono e lavorano assieme, tanto da aver creato “The Messner Mountain Heritage”, che si occupa della Final Expedition, un tour mondiale attraverso il quale Messner racconta l’alpinismo tradizionale, ma la loro unione è spesso finita spesso al centro delle critiche.

Messner e la moglie Diane, le critiche e il patrimonio dell’alpinista

Il primo incontro tra Reinhold Messner e Diane Schumacher è avvenuto nell’agosto del 2018, al Castello di Brunico durante la festa dei popoli della montagna, e da quel momento non si sono più lasciati: lei gli chiede di farsi una foto assieme, lui il numero di telefono che lei gli dà convinta che voglia farle una proposta di lavoro. “Poi quando mi ha chiamata ho capito che aveva un altro interesse”, ammette Diane Schumacher in una lunga intervista doppia al Corriere della Sera durante la quale rispondono alle critiche sulla differenza d’età e sugli interessi economici in ballo.

“Ripetono i soliti cliché, gli stessi che troviamo nei libri e nei film. Dicono che sono interessata al Castello, ai soldi… Noi non pretendiamo di dire agli altri come devono vivere. Però vorremmo decidere da soli della nostra vita“, replica la Schumacher, oggi Ceo di The Messner Mountain Heritage. Anche l’alpinista ci va giù secco e spiega come ha diviso il patrimonio tra i figli: “Questa cosa dei soldi è molto ingiusta. Ho quattro figli e le cose sono chiare: Castel Juval è di Anna; la gestione del Messner Mountain Museum è affidata a Madgalena; con Simon abbiamo lavorato alla mia società di produzione dei film, ma ora lui ha due masi in montagna e segue quello; alla primogenita, Leila, ho comprato la casa in Canada, dove vive”.

La differenza d’età e quel “Sopravviverà anche senza di me”

L’Intervista al Corriere è anche l’occasione per raccontare le dinamiche complesse di una famiglia allargata, i rapporti tra Diane e cognati (“Sono tutti molto carini”), i quattro figli di lui e la reazione di Reto, il figlio di lei. “All’inizio è stato difficile il rapporto tra di loro, mi ha chiesto perché li stavo abbandonando. Ho provato a spiegargli che tra un paio d’anni sarebbe stato lui ad andare via di casa, e non poteva desiderare che io rimanessi accanto a un uomo che non amavo più. Vive con il padre”, ammette la donna, spiegando che un altro figlio non è nei piani suoi e di Messner. Quanto alla differenza d’età, l’alpinista chiosa: “Non la posso cambiare. E al dopo non possiamo mai essere preparati. Però so che lei sarà capace di sopravvivere anche senza di me“.