“L’ho immaginato così tante volte che non riesco a credere che sia successo. Mahmood I love you”. Scrive così Sofia Parrinello su Instagram, a corredo di un filmato in cui canta insieme al suo idolo. Di chi si tratta? Andiamo con ordine. Il cantante vincitore di Sanremo2022 (con Brividi insieme a Blanco) ha da poco cominciato il tour estivo, Ghettolimpo Summer Tour 2022. Durante la tappa di lunedì 18 luglio a Taormina, ecco una sorpresa inaspettata: la ragazza – Sofia – è stata chiamata da Mahmood sul palco per duettare insieme a lui.

Nel video (pubblicato dalla giovane sui social, ma anche dallo stesso interprete) il cantante le ha chiesto quale canzone volesse cantare: “Fai tu, ti giuro io le so tutte”, ha risposto lei. A quel punto lui ha inviato i presenti a farle un applauso e i due hanno cominciato ad intonare il brano Zero. Pubblico in visibilio e alla fine un grande abbraccio: “Ma tu devi cantare, sei bravissima”, ha detto lui. “È un artista e una persona immensa, umile – ha raccontato lei a FqMagazine -. Ero al concerto con mio fratello, che aveva portato con sé un cartellone dove chiedeva di farmi cantare. Eravamo seduti in quarta fila e Alessandro lo ha letto e mi ha detto ‘sali’. Dire che è stato emozionante è poco, lui è davvero una persona pazzesca. Mi ha messo subito a mio agio, nonostante si trattasse di una cosa improvvisata“.

Poi Sofia ha concluso: “Sì, studio canto e pianoforte fin da piccola, questo è il mio sogno. Quello che mi piacerebbe fare nella vita, mi fa sentire me stessa al 100%”. Numerosi i commenti sotto alla clip e tantissimi i complimenti per Sofia e la sua voce effettivamente meravigliosa: “Che dolce lui e che brava tu”, “Ci hai fatto emozionare tutti ieri, bravissima”, “Io c’ero! Pazzeschi”, hanno scritto alcuni utenti sotto al video che sta diventando virale sui social.