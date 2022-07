“Non è tutto oro ciò che luccica”. In un ristorante di Jesolo, però, l’oro luccica e si può gustare puro, a 24 carati, sia a pranzo che a cena. La pizza ‘Mimi La Regina d’Oro 24K‘ del locale ‘Da Robert‘ è un piatto esclusivo: fior di latte, salsa di pomodoro e 200 grammi di burrata di bufala. L’ingrediente segreto? Foglie e sfilacci d’oro, interamente commestibili. “Il cliente vive un momento di gloria. – ha spiegato il titolare del ristorante, Robert Nedea al Corriere del Veneto – L’oro è l’unico metallo puro commestibile, e da sempre è simbolo di potere. Anche mangiarlo fa sentire una persona forte, potente“.

L’idea, tanto stravagante quanto geniale, di fare una pizza con l’oro, è nata da una simpatica battuta del figlio del proprietario, Alessandro: “Nei ristoranti di Dubai cospargono le bistecche con l’oro e le vendono a mille dollari. Dovremmo farlo anche noi sulle nostre pizze!”. Detto fatto. Trascorsi due mesi dal primo impasto, i risultati sono eclatanti: quattro o cinque clienti a settimana ordinano la costosissima pizza da 99 euro. “La settimana scorsa ne abbiamo vendute cinque in una sera! Di solito sono turisti stranieri, ma anche albergatori locali e giovani che vogliono strafare. Chi compra la pizza d’oro lo fa per impressionare la gente al tavolo con lui o le nostre cameriere, lasciando minimo 25 euro di mancia. Di solito ordina anche una bottiglia di champagne, ha rivelato Robert. “Noi serviamo la Mimi Regina d’Oro accompagnandola con la canzone ‘We Are the Champions’. Se i clienti accettano facciamo sapere a tutto il locale che l’hanno ordinata”.

Non mancano, ovviamente, le polemiche, alle quali il ristoratore replica così: “La verità è che il lusso va pagato, così come le emozioni diverse che si provano assaggiando l’oro”.

Foto: Facebook “Ristorante Pizzeria Da Robert”