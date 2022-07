Il ghiacciaio di Plateau Rosa, al confine tra Italia e Svizzera, è in grande sofferenza a causa delle alte temperature e della mancanza di manto nevoso. Posto ad una quota di oltre 3.500 metri, è uno dei luoghi più rinomati per gli appassionati di montagna, qui infatti è possibile sciare anche d’estate. Sciatori, alpinisti e semplici turisti non mancano e se le alte temperature rendono più piacevoli le giornate in quota, il rovescio della medaglia è quello che si vede nelle immagini: crepacci, rivoli d’acqua e assenza pressoché totale di copertura nevosa a protezione del ghiaccio.