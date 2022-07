“Dopo oggi? Credo che il governo abbia i numeri, non penso che succeda nulla. A meno che qualcun altro voglia sfruttare quest’occasione accollandoci i problemi…Oggi la crisi non si apre, i numeri il governo ce li ha e il Movimento non vota il provvedimento”. Così il senatore Gianluca Castaldi del Movimento 5 stelle arrivando al Senato per la discussione sul decreto Aiuti.