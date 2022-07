L’estensione del secondo booster (quarta dose) del vaccino anti Covid alla platea degli over 60 e a tutti i soggetti fragili ha comportato il riavvio un po’ a rilento della “macchina” delle somministrazioni. L’aumento dei contagi dovuti a Omicron 5 – considerata la sotto variante più pericolosa da alcuni scienziati Usa – ha spinto le autorità europee e poi quelle italiane a decidere di ampliare la platea che ora è di 13 milioni di persone. Tutto questo mentre l’Oms esorta a una reintroduzione delle restrizioni. La quarta dose potrà essere somministrata se è trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla terza dose (prima dose di richiamo) o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo).

LOMBARDIA – Da mercoledì 13 luglio 2022 alle 9 in Lombardia il portale www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it sarà abilitato alla prenotazione della quarta dose da parte dei soggetti eleggibili. Ma già è possibile ricevere il vaccino presentandosi senza prenotazioni negli hub in funzione se over 60.

PIEMONTE – A partire da giovedì 14 luglio gli over 60 (in particolare le persone tra i 60 e i 79 anni) potranno pre aderire alla quarta dose sul portale www.ilPiemontetivaccina.it in modo da ricevere l’sms con l’appuntamento presso uno degli hub delle Asl per la somministrazione entro 10 giorni.

LAZIO – Da mercoledì 13 luglio nel Lazio alle 24 saranno disponibili le prenotazioni per la quarta dose (seconda dose booster) del vaccino anti covid19 per gli over 60 e i soggetti fragili, a partire dai 12 anni, inseriti nella circolare del ministero della Salute. La somministrazione, ricorda la Regione Lazio, deve avvenire trascorsi almeno 120 giorni dalla somministrazione della dose booster (terza dose) o dall’ultima infezione (data del test diagnostico positivo).

EMILIA-ROMAGNA – Per le prenotazioni sono aperti tutti i consueti canali: sportelli Cup, Cupweb, FarmaCUP, Cuptel, Fascicolo sanitario elettronico, app ER-Salute. Inoltre, le Aziende sanitarie invieranno un sms alla platea di persone interessate da questa nuova fase vaccinale. Le vaccinazioni saranno fatte dai medici di medicina generale nei propri ambulatori o nei punti concordati con le Ausl di riferimento, e dai servizi aziendali, in luoghi di prossimità come le Case della salute e gli Hub vaccinali ancora attivi. Inoltre, per i cittadini di età pari o superiore ai 60 anni che non rientrino nelle condizioni di elevata fragilità individuate dal ministero, sarà possibile effettuare la vaccinazione anche presso le farmacie convenzionate aderenti alla campagna vaccinale.

TOSCANA – La Regione Toscana ha aperto le prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti Covid a partire da martedì pomeriggio alle 18. L’apertura di una nuova finestra per le prenotazioni sarà riservata agli over 60 e ai fragili over 12, così come indicato da una circolare del ministero della Salute. La somministrazione della quarta dose sarà effettuata dai medici di medicina generale, nelle farmacie che aderiscono e nei centri vaccinali sul territorio gestiti dalle Asl. Le prenotazioni per i vaccini si possono effettuare anche nelle farmacie e nelle parafarmacie della Toscana.

MARCHE – Dopo il via libera alla quarta dose booster di vaccino agli over 60, anche la Regione Marche si prepara alle somministrazioni dando continuità all’azione proseguita ormai da molti mesi: da mercoledì 13 luglio sarà possibile prenotare sul sito Poste la vaccinazione per le categorie ora ammesse.

PUGLIA – Chiamata attiva dei soggetti fragili e a rischio, Open day e coinvolgimento delle farmacie e dei medici di famiglia. Questo il piano della Regione Puglia. Sono 63 i centri vaccinali aperti in Puglia e, per il momento, non sono previste altre aperture. Un eventuale potenziamento verrà valutato in corso d’opera.

ABRUZZO – Si va avanti con l’attuale organizzazione, restano aperti i principali hub vaccinali, seppure con un calendario ridotto rispetto alle fasi precedenti dell’emergenza, e continueranno le somministrazioni nelle farmacie, che in questi mesi hanno dato un grande contributo alla campagna, e dai medici di medicina generale. Intanto da oggi la Asl di Pescara potenzia l’attività del Centro Vaccinale in via Colle Renazzo 11/5, con l’apertura anche del mercoledì mattina. Il Centro, quindi, sarà aperto tutti i martedì, i mercoledì ed i venerdì del mese dalle 9 alle 13. Gli over 12 possono accedere anche senza prenotazione. È possibile prenotare al link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/. Resta obbligatoria la prenotazione per l’età pediatrica (5-11 anni) da effettuarsi tramite il portale https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o chiamando il numero verde 800 009966.

ALTO-ADIGE e TRENTINO- Da mercoledì, alle ore 9, anche in Alto Adige sarà possibile prenotare la quarta dose di vaccino anti-Covid a tutti gli over 60. La seconda dose “booster” (secondo richiamo, quarta vaccinazione) avviene almeno 120 giorni dopo la terza vaccinazione ed è destinata a tutte le persone di età superiore ai 60 anni o a categorie ben definite di pazienti a rischio di età superiore ai 12 anni. Da mercoledì anche in Trentino, parte la campagna di vaccinazione anti Covid con la quarta dose per gli over 60. “I centri vaccinali operativi ad accesso libero fino a venerdì quelli Arco, Borgo Valsugana, Cles, Trento – comunica l’azienda sanitaria provinciale -. Dal 15 luglio sarà possibile anche prenotare la quarta dose al cup online. Le date disponibili nei vari centri vaccinali potranno variare sulla base della progressiva implementazione delle agende. Potrà prenotare la 4° dose anche chi ha contratto il Covid dopo almeno 4 mesi dalla positività. La dose di richiamo può essere effettuata in qualsiasi centro vaccinale del territorio e non necessariamente dove sono state fatte le prime due”.

VENETO – L’erogazione e le prenotazioni saranno aperte dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Determina dell’Aifa. Alle Ulss è stato raccomandato di attivarsi e di rafforzare le azioni già poste in essere durante la campagna vaccinale tuttora in corso. Azienda Zero provvederà ad “adeguare” il Portale regionale per le prenotazioni e gli strumenti di monitoraggio; le Ulss dovranno fornire gli elenchi dei soggetti con elevata fragilità, e dare diffusione della raccomandazione vaccinale. In particolare, viene chiesto il rafforzamento delle linee dei centri vaccinali di popolazione, l’accesso libero ai centri, l’auto-prenotazione attraverso i canali già disponibili, il “coinvolgimento attivo” dei medici di medicina generale, in particolare per la vaccinazione domiciliare, e il coinvolgimento delle farmacie di comunità.

FRIULI-VENEZIA GIULIA – Confermata l’apertura delle agende vaccinali per la prenotazione della quarta dose di vaccino contro il Covid-19, ovvero il secondo booster, anche a tutte le persone tra 60 e 79 anni di età e ai soggetti fragili dai 12 anni. Lo ha annunciato il vicegovernatore Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, evidenziando che “la somministrazione del vaccino potrà avvenire dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della relativa determina dell’Aifa, attesa probabilmente per mercoledì. Al momento i cittadini possono prenotare la vaccinazione attraverso il call center regionale per salute e sociale (tel. 0434 223522), il Centro unico di prenotazione e le farmacie convenzionate, la prenotazione online tramite webapp https://vaccinazioni-anticovid19.sanita.fvg.it/prenotazione/ sarà possibile dalle ore 12 di giovedì 14 luglio.

LIGURIA – Le prenotazioni per la quarta dose per le persone con più di 60 anni saranno aperte dalle ore 12 di lunedì 18 luglio. Sarà possibile prenotare attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it, gli sportelli Cup di Asl e Aziende ospedaliere, le farmacie con servizio Cup e al numero verde 800 938 818.

SICILIA – Dal 13 luglio è possibile ricevere la seconda dose booster, presso tutti i punti vaccinali attivi della Regione siciliana, per tutti i soggetti over 60 e per la popolazione con elevata fragilità dai 12 anni in su. Si può prenotare la somministrazione dai siti testcovid.costruiresalute.it e prenotazioni.vaccinicovid.gov.it .

VALLE D’AOSTA – La “nuova” campagna vaccinale scatterà nel fine settimana, recependo la circolare del Ministero. “Non abbiamo idea di quale sarà l’adesione – spiega Guido Giardini, direttore sanitario dell’Usl della Valle d’Aosta – e quindi dalla prossima settimana ci siamo limitati ad aggiungere un pomeriggio di apertura, forse il venerdì, all’hub di Pollein che ora è aperto solo il martedì pomeriggio. Iniziamo così e poi ci adegueremo in base alle richieste”. Una volta al mese sono aperti anche gli hub periferici di Morgex e Donnas.

Nelle restanti regioni non è stata, al momento, ufficializzata la data di inizio delle prenotazioni e delle somministrazioni della quarta dose per tutti gli over 60 e per i fragili di età minore. Gli uffici stanno predisponendo l’ampliamento della campagna di vaccinazione per iniziare il prima possibile.