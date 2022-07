“Stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale“. Questo lo scoop lanciato da Dagospia. Il sito di Roberto D’Agostino scrive: “Era il 21 febbraio quando questo disgraziato sito annunciò la fine dell’idillio tra il pupone e la sua pupa. Da quel momento un inutile fiume di smentite, chiacchiere, imbarazzanti video, tentativi di occultamento e altro bla bla bla…“. Sarà davvero così? Se confermato (e al momento restano molti dubbi), siamo di fronte un addio destinato a tenere banco per giorni sui rotocalchi e non solo. Ma torniamo indietro nel tempo allo scorso febbraio quando Dagospia aveva appunto lanciato l’indescrezione poi ripresa dai maggiori quotidiani. Il Corriere della Sera scriveva che i due sarebbero “separati in casa” già da tempo. Repubblica aveva parlato della presenza di un’altra donna di nome Noemi (Bocchi: sempre su Dagospia il cognome). Subito le smentite della coppia, con Totti che aveva parlato di fake news, invitando a fare attenzione per tutelare i bambini e Ilary Blasi che, ospite dell’amica Toffanin a Verissimo, aveva tuonato: “Ci sono stata male? Siamo quasi abituati. Quella foto scattata allo stadio non mi ha messo dei dubbi mi ha dato una certezza, che ci fosse un’organizzazione di qualcuno. Una foto fatta così allo stadio – il riferimento al fatto che l’ex calciatore e la presunta nuova fiamma fossero stati immortalati a pochi posti di distanza allo stadio (ndr) – vuol dire tutto e vuol dire nulla. Riconoscono allo stadio, tra tantissime persone con tanto di mascherina, questa ragazza pur non essendo un personaggio pubblico, le danno un nome e cognome. La foto è stata scattata il 5 febbraio, il caso mediatico è esploso il 21. Passano quindici giorni, hanno solamente una foto allo stadio? Dicevano della presunta amante da mesi, vuol dire che lo sapevano e non c’è nulla? Mio marito si porta l’amante allo stadio con a venti metri mio figlio Christian?”. La conduttrice si era poi scagliata contro diversi quotidiani e aveva anche lei pregato di non andare avanti con la macchina del gossip per tutelare i figli. Al momento resta un’indiscrezione del sito Dagospia, senza alcuna conferma.