Niente da fare. La smentita di Francesco Totti sulla presunta crisi con la moglie Ilary Blasi non ha convinto molti. O almeno, diventa difficile se si tiene conto delle ultime indiscrezioni. Il gossip del momento è il seguente: “Totti e Ilary sono separati in casa“. Secondo una fonte vicina al ‘Pupone’ e alla conduttrice di Canale 5 “la separazione era nell’aria”. Fonte che al settimanale di gossip Di Più ha spiegato: “Per chi li conosce bene non è una grossa sorpresa. Infatti, è iniziata già l’estate scorsa e negli ultimi mesi la situazione è peggiorata. Sono da tempo separati in casa, i rispettivi avvocati stanno lavorando alle pratiche della separazione”. Il pettegolezzo confermerebbe l’intenzione dell’ex capitano giallorosso – riportata anche da Repubblica – di lasciare la mega villa all’Eur per trasferirsi invece a Casal Palocco, riavvicinandosi a mamma Fiorella”. Sarà davvero così? E allora la foto pubblicata ieri 26 febbraio da Ilary?