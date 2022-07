Un ammiratore segreto? Forse. Sicuramente qualcuno di estroverso e determinato. Un aereo dedicato a Elisabetta Gregoraci ha sorvolato il palco di “Battiti Live”, nella tappa di Trani, durante le prove del pomeriggio di domenica 10 luglio con uno striscione indirizzato proprio alla conduttrice: “Ely ricorda il 28/08 alle 18. Ti amooo”. Cosa accadrà quel giorno? Ma soprattutto, chi lo manda? C’è sempre una prima volta, ma non è questo il caso. Quando era concorrente del “Grande Fratello Vip“, infatti, la Gregoraci aveva ricevuto già diversi messaggi aerei da parte dei fan e non solo. Già in quei mesi i pettegolezzi su un suo possibile, ricco, spasimante erano numerosissimi e Alfonso Signorini amava alimentare i rumors su una sua ipotetica relazione con Pierpaolo Pretelli. In quel periodo, messaggi chiari, troppo lampanti per essere ignorati, avevano posto Elisabetta sotto i riflettori e diffuso l’idea che qualcuno la stesse aspettando fuori dalla casa del Grande Fratello. Stavolta l’aereo è stato immortalato da Radio Norba, che ne ha pubblicato la foto sui social. La conduttrice, però, non ha ancora commentato l’accaduto sui suoi profili.