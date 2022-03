“Su questa storia si è detto tanto, anche troppo. È stato un accanimento mediatico nei miei confronti e della mia famiglia. Noi non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno”, Ilary Blasi ha interrotto il suo lungo silenzio rilasciando la sua prima intervista a “Verissimo“. Ospite di Silvia Toffanin ha parlato della presunta crisi del suo matrimonio con Francesco Totti: “La nostra preoccupazione è stata per i figli che ormai sono grandi, ci hanno chiesto cosa stava succedendo e perché scrivevano quelle cose. Da quando mi sono fidanzata con Francesco Totti è sempre successo, sempre con la stessa modalità, che circolassero queste notizie. Questa volta per rendere tutto più veritiero hanno dato un nome e un volto“.

La conduttrice che questa sera debutterà alla guida de “L’Isola dei Famosi” attacca i quotidiani italiani che si erano molto occupati della vicenda: “È stato un accanimento mediatico, durato in tutto tre giorni e poi si è affievolito, è stato veramente schifoso. La cosa che è stata vergognosa è che quotidiani nazionali come il Corriere della sera, Repubblica e Messaggero hanno dato la notizia per certa e hanno fatto una grande figura di m**a. Uso una parola forte, come forti sono state le loro illazioni.”

Avevano ipotizzato l’esistenza di un flirt tra la Blasi e l’attore Luca Marinelli, oltre all’esistenza di una relazione tra l’ex capitano della Roma e una donna di nome Noemi Bocchi, fotografata allo stadio durante una partita, poche file dietro Totti: “Io lui non lo conosco. Non conosco neanche Noemi. Francesco forse l’ha incontrata a un centro sportivo, gli ha chiesto una foto con il figlio. Una cosa che succede tutti i giorni nella vita di mio marito, come per gli autografi. In quei giorni stava scoppiando la guerra, nei tg si parlava di Putin e della fine del matrimonio di Francesco Totti. Io non so in Italia altre coppie avrebbero avuto questa risonanza, Totti fa sempre scalpore, lo scoop, il gossip e circo mediatico un po’ garantito.”

Per la Blasi dietro tutto ci sarebbe un disegno preciso: “Ci sono stata male? Siamo quasi abituati. Quella foto scattata allo stadio non mi ha messo dei dubbi mi ha dato una certezza, che ci fosse un’organizzazione di qualcuno. Una foto fatta così allo stadio vuol dire tutto e vuol dire nulla. Riconoscono allo stadio, tra tantissime persone con tanto di mascherina, questa ragazza pur non essendo un personaggio pubblico, le danno un nome e cognome. La foto è stata scattata il 5 febbraio, il caso mediatico è esploso il 21. Passano quindici giorni, hanno solamente una foto allo stadio? Dicevano della presunta amante da mesi, vuol dire che lo sapevano e non c’è nulla? Mio marito si porta l’amante allo stadio con a venti metri mio figlio Christian?”.

“Fa una smentita anche scocciato, dicono che è una smentita debole. A noi deboli sono sembrate le illazioni, non la smentita di mio marito. Non essendoci altre foto si sono smorzati i toni e hanno parlato del patrimonio, qui subentrano le mie sorelle, come ostacolo della separazione. Mi viene da ridere, si separano Trump o Bezos, in confronto so due spicci e noi non possiamo separarci? Dopo tre giorni di bufera si calma tutto. Mi dispiace per la mia famiglia, mia madre mi ha chiamato per chiedermi cosa stava accadendo. Sono le solite fake news, sono abituati ma questa volta è stato schifoso“, ha aggiunto la signora Totti nel salotto di Canale 5. “L’unica crisi che ricordo è quella quando lui stava smettendo di giocare, è stata una cosa sua e un po’ me lo aspettavo. Siamo pronti alla prossima sfida. Non devo esibire mio marito sui social tipo trofeo”, ha concluso Ilary Blasi.