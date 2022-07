“La salute del Pianeta preoccupa, paradossalmente abbiamo allungato le nostre speranze di vita a spese del Pianeta stesso. Che si può salvare solo con una politica approfondita, seria, rapida e articolata in tutti i settori”. A dirlo all’Ansa è il professore Paolo Vineis, epidemiologo ambientalista della Imperial College di Londra, a Perugia, a margine della lectio che ha tenuto al dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’ateneo perugino sul tema “La salute nel mondo”. “La salute degli umani – ha spiegato – è costantemente aumentata, anche se con delle battute di arresto, ma si è creata un’economia con troppi impatti negativi sul Pianeta che finiscono per riflettersi anche sulla salute”. Vineis ha sottolineato la necessità di “andare in tempi rapidi verso una politica di ecobenefici, che deve diventare centrale nelle scelte dei governi insieme alla transizione verso le rinnovabili”.