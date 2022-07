Si è temuto il peggio ieri sera durante un concerto in Michigan, in America, di Carlos Santana. Il celebre chitarrista 74enne era ad una delle tappe del suo “Miraculous Supernatural 2022 Tour: Santana + Earth, Wind & Fire”. Durante un assolo di chitarra, l’artista si è accasciato su una sedia. Da subito sia i fan che i musicisti sul palco con lui si sono accorti che qualcosa non andava. I medici sono intervenuti subito per i primi accertamenti e dopo venti minuti è stato portato via su una barella, coperto da un lungo telone nero per il rispetto della privacy. Le immagini, intanto, hanno fatto il giro del mondo e, all’inizio, sono trapelate solo poche notizie. Da una parte si è parlato di “intervento medico importante e grave” e dall’altra l’organizzazione invitava i fan a pregare per Santana.

In un comunicato stampa, il manager di Santana, Michael Vrionis, ha poi riferito che il chitarrista era stato portato in ospedale per le prime cure e che stava bene. “Lo spettacolo di domani, 6 luglio, al The Pavilion at Star Lake (ex S&T Bank Music Park) a Burgettstown, Pennsylvania, – ha comunicato Vrionis – sarà posticipato a una data successiva. Maggiori dettagli seguiranno tramite Live Nation”. Dopo qualche ora è intervenuto Santana stesso sulla sua pagina Facebook ufficiale: “A tutti. Grazie per le vostre preziose preghiere. Cindy (Blackman, batterista e moglie dell’artista, ndr) ed io siamo bravi a prendercela con calma. Ho dimenticato di mangiare e bere acqua, quindi mi sono disidratato e sono svenuto. Benedizioni e miracoli a tutti voi”. Un sospiro di sollievo per fan, organizzazione e addetti ai lavori. La preoccupazione era anche dovuta al fatto che già lo scorso dicembre Santana era stato costretto a cancellare alcuni concerti a Las Vegas per forti dolori al petto. Poi tutto si è risolto per il meglio, proprio come in questa circostanza.