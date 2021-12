Carlos Santana ha deciso di prendersi una pausa cancellando gli spettacoli di Las Vegas previsti per dicembre. Come ha spiegato lo stesso artista 74enne, la decisione è stata presa per motivi di salute. Il chitarrista, come ha fatto sapere il presidente della Universal Tone Management ha infatti subito un’operazione al cuore “non programmata”. “Ho chiesto a mia moglie di portarmi in ospedale perché sentivo dei fastidi al petto”, ha raccontato Santana. Per questo “devo un po’ prendermi cura di me e mi prendo una pausa per tornare a suonare come prima e poter dare il 150%”.