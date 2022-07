Usava l’acqua di una roggia per riempire la piscina nonostante i ripetuti appelli alla cittadinanza, soprattutto al Nord, in queste settimane di siccità. Ora un abitante di Cerano, comune di 7mila abitanti in provincia di Novara, rischia di pagare una multa che potrebbe arrivare fino a 30mila euro di multa. L’uomo è stato scoperto dai carabinieri forestali. E’ il primo episodio in zona dopo l’incontro di giovedì scorso a Torino tra i tecnici dell’Arpa e i militari dell’Arma per coordinare e condividere le procedure di controllo e monitorare il fenomeno dei prelevamenti abusivi.

La sanzione è stata contestata “per prelevamento abusivo di acque da fiume” attraverso una pompa che dalla roggia “Cerana” portava l’acqua in una piscina privata, tramite una tubazione, scoperta dalle pattuglie congiunte. La sanzione prevista va da 3mila a 30mila (l’importo lo decide la Provincia). Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Controlli sono in corso lungo altri corsi d’acqua.