VICENZA – “I ragazzi sanno pochissimo, o nulla, di che cosa siano i Pfas, le sostanze che stanno avvelenando le nostre acque e i nostri corpi. È per questo che da cinque anni stiamo girando le scuole superiori per spiegare quello che le autorità pubbliche non dicono”. Donata Albiero, già dirigente scolastica e portavoce della associazione ecologista CiLLSA, Cittadini per il Lavoro, la Legalità, la Salute e l’Ambiente, fa il punto di un progetto scolastico che ha finora portato i volontari a incontrare quasi 6mila studenti negli istituti superiori delle province di Vicenza, Padova e Verona, interessate dal grave inquinamento. Le sostanze perfluoroalchiliche, che si attaccano all’organismo e sono scarsamente solubili, hanno inquinato la seconda falda per estensione d’Europa che si trova nel sottosuolo del Veneto e che interessa decine di migliaia di persone. La società chimica Miteni di Trissino è indicata quale sorgente degli sversamenti, rimasti incontrollati per decenni, che hanno portato alla celebrazione di un processo in corso a Vicenza con 13 manager imputati di avvelenamento di acque e disastro innominato aggravato. Leggi Anche Pfas, le richieste di Greenpeace e associazioni in Senato: “La legge deve imporre emissioni zero e si avvii un’indagine epidemiologica”

“Il problema è che la vicenda, nonostante il dibattimento, è pochissimo conosciuta e la gente non sa come fare per tutelare la propria salute. Per questo abbiamo chiamato il progetto ‘La salute nella terra dei Pfas’”, spiega Donata Albiero. È una iniziativa nata dal basso, grazie al Gruppo Educativo Zero Pfas, alla sensibilità di qualche educatore scolastico e senza l’aiuto delle istituzioni. “Il nostro primo obiettivo è quello di cambiare il paradigma culturale ed inserire la salute dei giovani al primo posto nella scala dei valori, contro la logica del mercato e del profitto ad ogni costo. Vogliamo risvegliare la coscienza critica delle ragazze e dei ragazzi attraverso un dialogo senza censure. Solo così potranno contribuire alla costruzione di una nuova società civile, più attiva e responsabile, capace di incoraggiare quei cambiamenti politici, economici e sociali coerenti con uno sviluppo umano sostenibile”.

Nelle classi sono entrati esperti di Medicina Democratica e Legambiente, insegnanti, Mamme no Pfas, genitori che hanno figli contaminati, associazioni e gruppi di cittadini che difendono il loro territorio. “Sono tante voci che si identificano in un’unica corale, la voce del movimento No Pfas del Veneto che ha prevalso e prevale sui tentativi autoritari di tacitare le coscienze e di censurare le evidenze dei fatti”. Non è stato facile entrare nelle scuole. Non sono riuscite a fermarci né le circolari, pervenute agli istituti del padovano che ricordavano ai presidi come, in nome della neutralità, scientificità e competenza, i temi delicati relativi ai Pfas sarebbero stati meglio affrontati con le istituzioni che se ne occupano. Ci siamo incontrati anche con le diffidenze di tanti dirigenti scolastici e docenti che non volevano ‘correre rischi’ con la nostra presenza”. Leggi Anche Pfas in Veneto, l’atto d’accusa del relatore Onu: “Imprese e politici tacquero i rischi a operai e cittadini. La Regione? Continua ancora oggi”

Insomma, si tratta di una pratica di cittadinanza attiva, come quella delle Mamme No Pfas che lamentano l’assenza delle autorità in un’opera di divulgazione e informazioni nelle scuole e per le famiglie. “Abbiamo concluso uno straordinario biennio 2021/2022, con l’inizio del Processo Miteni e l’attenzione mondiale dell’Onu sull’inquinamento in atto in Veneto, con una missione diretta da Marcos Orellama, che si è occupata di Pfas e diritti umani. – conclude la professoressa Albiero – È emerso il concetto di ‘approccio reattivo’, necessario nelle situazioni in cui la ‘prevenzione’ non è più sufficiente di fronte a un disastro sociale e ambientale già in atto”.

Giuseppe Pietrobelli