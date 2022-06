La moda di gettarsi sulla folla dal palco è tornata in voga nell’ultimo periodo, ma non sempre i fan sono pronti a prendere al volo i propri beniamini e questo può rivelarsi pericoloso sia per l’artista che per gli spettatori. Se Damiano dei Maneskin non ha mai avuto problemi, anzi, e i video dei suoi “atterraggi” sul pubblico hanno fatto il giro del web, c’è a chi è andata decisamente peggio. Come è successo durante Battiti Live, evento musicale trasmesso da Italia 1: un componente della crew del rapper Rhove, che si stava esibendo con la hit “Shakerando”, si è gettato all’improvviso dal palco in modo violento sul pubblico sottostante, schiacciando letteralmente tre ragazzi.

La scena è stata immortalata da uno dei presenti e il video è finito su TikTok dove, neanche a dirlo, è subito diventato virale. Una ragazza dei tre feriti ha raccontato a Webboh quanto accaduto, spiegando che lei, l’amica e il fidanzato sono finiti tutti in ospedale: “Io e la mia amica abbiamo una contrattura e contusione, lei al collo e io alla spalla e al polso. Il mio fidanzato ha un occhio gonfio e un taglio sotto lo zigomo”. E ancora: “Abbiamo fatto il referto all’ospedale per denunciare. Stiamo aspettando l’avvocato e tra qualche giorno andremo a denunciarlo. Lui non ha fatto niente per aiutarci, non ci ha chiesto come stavamo, è scappato così. Se dovessero chiedere scusa, lo farebbero soltanto, perché il video è andato virale”.