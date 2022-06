Lutto per la star inglese di XFactor Tom Mann. La sua compagna, Danielle Hampson, è morta per cause ancora sconosciute il giorno del loro matrimonio. La tragedia è avvenuta sabato 18 giugno proprio poco prima che si celebrassero le nozze: aveva 34 anni e non soffriva di problemi di salute noti. Danielle e Tom si erano conosciuti nel 2015 e poi fidanzati ufficialmente nel 2019: erano appena tornati da una vacanza in Sardegna insieme al loro bimbo, Bowie di otto mesi.

Tom è straziato dal dolore e ha condiviso sui social un lungo messaggio insieme ad una foto in bianco e nero della compagna: “Sono completamente distrutto nel tentativo di elaborare questo lutto e onestamente non so dove andare da qui – scrive il giovane cantante -. Non siamo mai arrivati ​​all’altare; non abbiamo pronunciato i nostri voti e non abbiamo ballato il nostro primo ballo insieme, ma so che sai che eri tutto il mio mondo e la cosa migliore che mi sia mai capitata. So che ora devo usare tutta la forza che ho per il nostro bambino. Ti prometto che farò di tutto per crescere Bowie proprio come abbiamo sempre voluto. Ti prometto che saprà quanto fosse fantastica la sua mamma”, ha concluso.