Massima allerta per le ondate di caldo nei prossimi due giorni, poi l’arrivo di Caronte con altri dieci giorni di vampate di calore che faranno cadere numerosi record di temperature più alte mai registrate nel mese di giugno. La morsa del caldo non lascia l’Italia, anzi nei prossimi giorni i modelli indicano un sostanziale peggioramento. Se per oggi il “bollino rosso” del ministero della Salute è previsto a Torino e Bolzano, domani, 22 giugno, toccherà a Bologna e Bolzano con un’espansione della massima allerta giovedì anche ad Ancona, Firenze e Perugia. Ma nelle prossime 48 ore si soffrirà in numerose altre città, da Milano a Verona, passando per Campobasso, Latina, Palermo, Pescara, Rieti, Roma, Brescia e Catania.

E non è prevista alcuna tregua, se si esclude un lieve calo termico e qualche temporale in pianura al Nord. La terza ondata di caldo è alle porte e la durata dell’anticiclone Caronte, responsabile della prossima ondata, sarà da primato: “Durerà per almeno dieci giorni”, spiega il meteorologo Lorenzo Tredici di Ilmeteo.it. Porterà con sé picchi di 43 gradi in Puglia, 41/42 a Caltanissetta e Oristano, 40 a Cosenza, 38 a Firenze, 37/38 a Bologna, Ferrara e Terni. “L’anticiclone invaderà il nostro Paese con temperature africane fino a 43/44°C all’ombra, e non escludiamo purtroppo valori anche più alti”, sostiene Tredici.

Alcuni record, sottolinea il meteorologo, “saranno probabilmente imbattibili, come ad esempio i 47 gradi del 25 Giugno 2007 a Foggia, quando incendi disastrosi spinsero vampate eccezionali verso le pianure pugliesi”. Anche i 40 gradi dei Mondiali di Calcio Italia ’90 a Firenze “saranno probabilmente irraggiungibili, mentre i 39 gradi di Ferrara del 27 Giugno 2019 potrebbero essere ritoccati come tanti altri valori lungo tutta la nostra penisola”. Per giovedì 23, Ilmeteo.it prevede soleggiato e molto afoso al Nord, mentre al Sud arriverà il “caldo insopportabile” con “primi picchi oltre i 40° gradi”. La tendenza, spiega il portale di previsioni, è quella di Caronte che “infiamma il Centro-Sud con picchi fino a 43-44° gradi” e “afa opprimente al nord”, con il caldo che “potrebbe durare fino alla fine del mese o oltre”.