L’attore americano Ben Stiller, in veste di “ambasciatore di buona volontà” per le Nazioni Unite, è arrivato a Kiev per portare aiuti umanitari e ha incontrato oggi il presidente ucraino Zelensky. “Sei il mio eroe”, ha detto la star del cinema per salutare il presidente “avevi già fatto una grande carriera da attore ma adesso…“, ha aggiunto Stiller. “Non così grande quanto la tua“, ha riposto in modo spiritoso Zelensky. Dopo essersi congratulato con il presidente ucraino per l’impegno e il sostegno che sta offrendo alla sua nazione, ha spiegato che “è veramente difficile capire quello che sta accadendo qui se non lo vedi di persona. Oggi sono stato a Irpin e ho visto un tale livello di distruzione, un conto è vederlo attraverso la tv e i social media, un conto è vederlo da qui, parlando con le persone”.