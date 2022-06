Riesci a stare in equilibrio su una gamba sola per dieci secondi? Allora hai meno possibilità di morire nei prossimi dieci anni. Infatti, uno studio pubblicato sul prestigioso BMJ – British Journal of Sports Medicine condotto dai ricercatori della Clinimex Medicina do Exercicio, Rio de Janeiro, in Brasile collega per la prima volta la mancanza di equilibrio con il rischio aumentato di mortalità. Secondo i ricercatori, l’impossibilità di stare in piedi su una gamba per dieci secondi, in soggetti adulti o anziani, è legata a un rischio quasi raddoppiato di morte per qualsiasi causa entro dieci anni. Questo test di equilibrio semplice e sicuro potrebbe essere incluso nei controlli sanitari di routine per gli anziani, affermano i ricercatori.

L’analisi ha incluso 1702 partecipanti di età compresa tra 51 e 75 anni al primo controllo, tra febbraio 2009 e dicembre 2020. Circa due terzi (68%) erano uomini. Sono stati presi il peso e diverse misure dello spessore della plica cutanea più il girovita. Sono stati forniti anche dettagli sull’anamnesi. Sono stati inclusi solo quelli con andatura stabile. Come parte del check-up, ai partecipanti è stato chiesto di stare in piedi su una gamba per 10 secondi senza alcun supporto aggiuntivo. Per migliorare la standardizzazione del test, ai partecipanti è stato chiesto di posizionare la parte anteriore del piede libero sul retro della parte inferiore della gamba opposta, tenendo le braccia lungo i fianchi e lo sguardo fisso in avanti. Erano consentiti fino a tre tentativi su entrambi i piedi. In tutto, circa 1 partecipante su 5 non ha superato il test. L’impossibilità di farlo è aumentata di pari passo con l’età, più o meno raddoppiando a intervalli di 5 anni successivi dall’età di 51-55 anni in poi. Più della metà (circa il 54%) delle persone di età compresa tra 71 e 75 anni non è stata in grado di completare il test. In altre parole, le persone in questa fascia di età avevano più di 11 volte più probabilità di fallire il test rispetto a quelle di appena 20 anni più giovani. Durante un periodo medio di monitoraggio di 7 anni, 123 (7%) persone sono morte: cancro (32%); malattie cardiovascolari (30%); malattie respiratorie (9%) e complicazioni Covid-19 (7%).

In generale, coloro che hanno fallito il test avevano una salute peggiore: una percentuale maggiore era obesa e/o aveva malattie cardiache, ipertensione e grasso cattivo nel sangue. E il diabete di tipo 2 era 3 volte più comune in questo gruppo: 38% contro circa il 13%. Dopo aver tenuto conto dell’età, del sesso e delle condizioni sottostanti, l’incapacità di stare in piedi senza supporto su una gamba per 10 secondi è stata associata a un aumento dell’84% del rischio di morte per qualsiasi causa entro il decennio successivo.

A differenza del fitness aerobico, della forza e flessibilità muscolare, i ricercatori osservano che l’equilibrio tende a essere ragionevolmente ben preservato fino ai sessanta anni d’età, quando inizia a diminuire in modo relativamente rapido. I ricercatori volevano scoprire se un test di equilibrio potesse essere un indicatore affidabile del rischio di morte di una persona per qualsiasi causa entro il prossimo decennio e, come tale, se potesse quindi meritare l’inclusione nei controlli sanitari di routine in età avanzata. Infatti, la valutazione dell’equilibrio non è inclusa di routine nei controlli sanitari di uomini e donne di mezza età e anziani, probabilmente perché non esiste alcun test standardizzato e sono pochi i dati concreti che la colleghino a risultati clinici diversi dalle cadute.

Questo è uno studio osservazionale e, in quanto tale, non può stabilire la causa dell’associazione tra equilibrio e mortalità. I ricercatori avvertono, inoltre, che nella ricerca non erano disponibili informazioni su fattori potenzialmente influenti, inclusa la storia recente di cadute, i livelli di attività fisica, la dieta, il fumo e l’uso di droghe che potrebbero interferire con l’equilibrio. Tuttavia, i ricercatori sono convinti che il test dell’equilibrio dei 10 secondi “fornisca un feedback rapido e obiettivo per il paziente e gli operatori sanitari ” e che il test “aggiunge informazioni utili sul rischio di mortalità negli uomini e nelle donne di mezza età e anziani”, aggiungono i ricercatori brasiliani.

Articolo di Lella Simone