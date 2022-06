Se rispolverate i vostri studi, sicuramente ricorderete che il corsivo è uno stile di scrittura, ma negli ultimi mesi sul più popolare social network tra i giovani, TikTok, è diventato addirittura una vera e propria nuova lingua. E, neanche a dirlo, è già virale. Nato come una presa in giro della tipica cadenza milanese con abbreviazioni, inglesismi, vocali chiuse e sillabe strascicate, questo modo di parlare è diventato in voga tra la Generazione Z, che adesso nei video pubblicati su TikTok – ma anche nella vita quotidiana – esaspera i tratti tipici dell’accento milanese e tiene un ritmo cantilenato tra le frasi.

La parola più gettonata è senza dubbio il diminutivo di amore, “amo”, utilizzato soprattutto dalle ragazze per chiamare le amiche, che in corsivo diventa amïo. Non solo, questa parlata la potete sentire anche in uno dei programmi che vede protagonisti proprio i giovani, ovvero Il Collegio: in un episodio, due collegiali hanno cominciato a discutere tra loro proprio con la cadenza tipica del “corsivo”. Per non parlare poi della musica di artisti come Tha Supreme e Sangiovanni. Insomma, ci troviamo di fronte a qualcosa di più di una semplice tendenza passeggera: il “corsivo” è diventato anche oggetto di lezioni e “interrogazioni” su Tik Tok, dove sono molti i profili che ne parlano e insegnano questa parlata, con tanto di video “Listen and repeat”, “ascolta e ripeti”, come se fosse una vera e propria lingua da imparare.