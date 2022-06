Tempo di gossip. Va detto che il mondo del pettegolezzo non conosce momenti di stop e ogni stagione è buona. Ma si sa, d’estate, complici le vacanze, i lettori (pure voi, voi che “siete capitati in questa pagina per caso”…) sono ghiotti di gossip. E Dagospia non fa mai mancare una bella porzione: stavolta la notizia riguarderebbe la ex coppia Piquè-Shakira o meglio, quello che è successo dopo la separazione tra i due. Stando al sempre ben informato sito diretto da Roberto D’Agostino, la popstar avrebbe un debole per un cantante italiano. Chi? Il leader dei Maneskin Damiano David (fidanzato con Giorgia Soleri). I due si sono visti a Festival di Cannes e si sono fatti una foto insieme. Ora, da qui a parlare di possibile flirt ce ne passa… Ma riportiamo il gossip e aspettiamo che la lunga estate lo smentisca (o lo confermi):