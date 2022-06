Credo che “dibattere di questi temi non sia, come è stato detto da qualcuno, mettere a rischio la sicurezza nazionale. Io trovo gravissimo che un ministro degli Esteri in carica si esprima in questo modo, tra l’altro nei confronti di una forza politica che ha sempre rivendicato di essere assolutamente all’interno dell’alleanza euroatlantica di essere all’interno della Nato e che ha democraticamente portato delle posizioni politiche e che peraltro è rappresentato da un ex presidente del Consiglio. Tutto questo mi sembra francamente pretestuoso tra l’altro”. Lo ha detto a Sky TG24 la viceministra allo Sviluppo economico e vicepresidente del M5S, Alessandra Todde.