“La situazione è delicata, abbiamo vissuto 111 giorni senza pioggia, è il secondo periodo più secco da quando misuriamo negli ultimi 65 anni. Anche se alcuni corsi d’acqua non fanno registrare un deficit così preoccupante, in realtà ci troviamo con le riserve nivali completamente azzerate. Il Po ha un meno 70% della portata rispetto alle medie storiche”. Così Angelo Robotto, direttore di Arpa Piemonte, sulla situazione siccità. “C’è una situazione complessiva in Piemonte delicata, non è ancora emergenza ma certamente delicata. Arpa ha intensificato tutti i controlli e monitoraggi. Le cause possono essere di origine naturale, manca acqua, ma possono anche esserci dei furbetti che ne utilizzano più di quanto siano autorizzati. Invitiamo i cittadini a non sprecarla”, ha aggiunto.